「君もできたの？」マウンティングしてくるイヤな奴　「さらっとかわす」魔法の一言は

2025.12.06 14:00
高城 幸司
   上下関係を異常に気にする人がいます。とにかく目上には敬意を払え、みたいな......。体育会系っぽい人が周囲にいて、自分が仕事に巻き込まれたとき、こうした価値観を苦手な人からすればモチベーションが下がることになりがちです。

  • 職場でとにかくマウントを取ろうとする人の対処法は（写真はイメージ）
モチベーションがものすごく下がる人はたくさんいる

   仕事をしていると「君は何年入社？」と年齢確認して自分との上下関係を気にする質問はいまだによく聞きます。

   さらに言えば、その質問のあとに「そうか、君は2つ後輩だね」とか「大学も一緒だから直属の後輩だ」と上からマウンティングしてくる人がいます。ついには、コーヒー買ってきて来てくれと学生時代のクラブ活動のような上下関係を求めてくる人さえいます。

   そんな人が私は大嫌い、一緒に仕事したらモチベーションがものすごく下がる人はたくさんいます。

   いわゆるマウントする人。

   仕事において他者より優位に立とうとして、自らの能力や成功を誇示したり、相手の失敗を指摘したりする言動を指します。これは「マウンティング」とも呼ばれ、職場ではチームワークの低下や、従業員が萎縮するなどの悪影響を及ぼすことがあります。

   年齢のような価値観に縛られることが嫌でたまらないと思いませんか？ただ、年齢に関わらず、上下関係を気にする人はたくさんいます。仕事での役職に限らず、プライベートでマンションの階数まで上の方が偉い、羨まれる存在として扱わなければならない、とか......。

   いくつか具体的な言動を紹介してみましょう。

被害は職場内に限らず私生活にまで及ぶ
