ワークマン、堅調な業績...幅広い層をターゲットに　リカバリーウエアが新たな顧客層を開拓

作業服専門店から一般消費者向けアパレルブランドへと華麗な転身を遂げたワークマン。一時期はテレビ番組での特集やキャンプブームの後押し、「ワークマン女子」という新業態の誕生などもあり、話題を集めた。現在でも業績が堅調なワークマンの実力は――。

10月は既存店売上高が前年同月比2割増の快進撃

ワークマンの「2026年3月期 月次前年比速報に関するお知らせ」によると、2025年10・11月は全店売上高がそれぞれ前年同月比126.2％、114.1％、既存店売上高が119.5％、107.9％と大幅な伸びを記録した。既存店客数も112.5％、105.3％、客単価も106.2％、102.5％と堅調に推移している。

秋物衣料や通年商品が売上を牽引したことなどが要因だが、なかでも注目されるのはリカバリーウエアの販売が好調だったことだ。さらに10月下旬の気温低下に合わせ、冬物のアウターやインナーウエアなども動き始めたとしている。

「2026年3月期 第2四半期（中間期）決算短信」によれば、業績の好調さはさらに明確になる。

第2四半期累計（4月～9月）は、営業総収入が前年同期比15.7％増の761億円、営業利益が21.1％増の144億円、中間純利益が22.5％増の92億円と、いずれも2ケタの伸びを記録した。

チェーン全店売上高は11.4％増の1015億円、既存店売上高は6.8％増と堅調だった。これを受けて同社は通期の業績予想を上方修正。営業総収入1550億円（前期比13.2％増）、営業利益282億円（同15.6％増）を見込んでいる。

また、決算短信や月次前年比速報によると、新業態の「ワークマンカラーズ」は54店舗に達し、第2四半期中には17店舗を新規出店し、展開を加速させている。

ワークマンカラーズは、女性向けに特化するのではなく、男女を問わずファッション性を重視した業態だ。同社は決算短信の中で「幅広い集客が見込まれる商業集積地への出店を加速させ、客層拡大を推進」と説明している。幅広い層をターゲットにした戦略がうかがえる。