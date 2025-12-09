BARBEE BOYSが4人体制で再始動　KONTAさん「四肢は完全麻痺」報告も「せめて唄うことに」

男女5人組ロックバンド「BARBEE BOYS」が2025年12月8日、「BARBEE BOYS 4 PEACE」とバンド名を改め、新体制でのリスタートを切ることを報告した。

「BARBEE BOYSの楽曲を再構築してお届けする、新たな形だ」

バンド公式Xは、「BARBEE BOYSは『BARBEE BOYS 4PEACE』として、新たなステージへ」として、「小沼俊明（Dr）は先の公演をもって勇退」と小沼さんがバンドを抜けることを明かした。改名に際し、バンドのロゴマークもバンド名に「21st. CENTURY」の文字があしらわれた、新しいものに変更されている。

さらに、「KONTA（Vo.& SAX）は不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」と説明。

新体制となる「『BARBEE BOYS 4PEACE』は、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4名により、BARBEE BOYSの楽曲を再構築してお届けする、新たな形だ」といい、「どうか、続報を期待してお待ちいただきたい」としている。

BARBEE BOYSは84年にデビューし、『目を閉じておいでよ』『女ぎつね on the Run』などのヒットで知られた。92年に解散するも、18年より本格的に再始動。24年にデビュー40周年を迎えていた。