【卓球W杯】大ブーイングで「超アウェー」日本代表、それでも中国メディアは絶賛　「敗れたとはいえ尊敬に値する」

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年12月10日、中国・成都で開催された卓球混合団体ワールドカップ（W杯）の特集記事を組み、日本代表について、「日本は敗れたとはいえ尊敬に値する」と評価した。

日本は決勝で1－8完敗、中国は大会3連覇

混合団体W杯は、11月30日に中国・成都で開幕し、12月7日に決勝戦が行われた。

日本は、張本智和（トヨタ自動車、22）、松島輝空（木下グループ、18）、戸上隼輔（井村屋グループ、24）、篠塚大登（愛知工業大学、21）、張本美和（木下グループ、17）、早田ひな（日本生命、25）、伊藤美誠（スターツ、25）、大藤沙月（ミキハウス、21）の8人が出場した。

日本は第1ステージ、第2ステージを勝ち抜き、準決勝でドイツを8－3で下した。決勝は地元中国との対決となり、1－8で完敗を喫した。中国は大会3連覇を達成した。

今大会、日中関係の悪化に伴い、日本代表にとって試合会場は「超アウェー」状態で、厳しい戦いを強いられた。なかでも、男子のエース張本は試合のたびに地元の観客から大ブーイングを浴びた。

張本に対する過度なブーイングに対し、大会に出場した他国チームの選手も感じるところがあったようだ。