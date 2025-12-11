東急歌舞伎町タワー「ジェンダーレストイレ」騒動から2年半　実は男女別に改修済み...その反響は

東京・新宿の複合高層ビル「東急歌舞伎町タワー」が開業当初、性別に関係なく利用できるとうたう「ジェンダーレストイレ」を設置したことで物議を醸して早2年半──。男女別のトイレになっていたことがSNS上で再注目されている。改修による変化を取材した。

一時は仮設のパーテーションも導入

東急歌舞伎町タワーは飲食店や映画館といったエンターテインメント施設、ホテルからなる高さ約225メートルのビルで、23年4月14日に開業した。

直後にX上で物議を醸したのが、2階にあった「ジェンダーレストイレ」だ。1つの空間内に洗面台エリアのほか、女性用・男性用・ジェンダーレス用の個室トイレがそれぞれ並び、全てにサニタリーボックスが設置されていた。一連の設備が知られると、性犯罪が懸念される、案内表示が分かりづらいなどと指摘が相次いだ。なお、多機能トイレと男性用小便器トイレは別空間が設けられていた。

同19日には、東急歌舞伎町タワーが公式サイトで、ジェンダーレストイレを設置した経緯を「国連の持続可能な開発目標（SDGs）の理念でもある『誰一人取り残さない』ことを配慮し、新宿歌舞伎町の多様性を認容する街づくりから、設置導入いたしました」と説明。防犯対策も実施しているとのことだった。

こうした中、フロアガイド上の表記が「ジェンダーレストイレ」から「トイレ」に変更されたり、女性用個室トイレのエリアが仮設のパーテーションで区画されたりした。施設側は、開業から1か月ほどたった5月19日、J-CASTニュースの取材に改善を重ねたといい、男女で壁を作るべきとする意見には「更にお客様に安心してご利用頂けるトイレを目指し、今後改修工事を実施する予定」としていた。