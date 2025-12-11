「今時なんで現金だけなんだ？」地方博物館に「強い苦情」　キャッシュレスが「当たり前ではない」ワケ

広島県安芸高田市にある安芸高田市歴史民俗博物館が2025年12月10日、入館料のキャッシュレス決済ができないことについて来館者から強い苦情を受けたとXで明かし、注目を集めている。J-CASTニュースは、同館が導入しない理由について詳しく聞いた。

理由を説明しても「そんなん知らんわ！」と激怒

博物館は、戦国大名・毛利元就の本拠地だった郡山城の麓にある。入館料500円（15歳以上の大人）を現金のみで対応している。同館の担当者への取材によると、この支払い方法に対する強い苦情を受けたのは、同日10日のことだった。

窓口で「今時なんで現金だけなんだ？」とのクレームを受け、担当者は導入に費用がかかることを説明した。だが来館者は「そんなん知らんわ！」と激怒し、500円を叩きつけて入場していったという。

同館は10日、このエピソードを紹介し、「確かにキャッシュレスの時代ではありますが、当たり前ではない旨、何卒ご理解下さい」とXで呼びかけた。11日19時までに約230万件表示されるなど注目を集めている。

担当者は11日の取材に対し、「今までキャッシュレス決済についてお客さんから聞かれることはあっても、ここまで強く言われるということはなかった」と明かす。「実装してないところに対してなぜそこまでクレームを言うのか、という気持ちになりました」