「阿部監督の逆鱗に触れてなきゃこうならない」　元巨人コーチ、異例・オコエ退団の内幕を推察

プロ野球巨人で1軍打撃チーフコーチを務めた野球解説者の「デーブ大久保」こと大久保博元氏（58）が2025年12月10日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、オコエ瑠偉外野手（28）の巨人電撃退団について内幕を推察した。

「絶対内部で何かあったね。100％」

オコエ選手を巡っては「ファンフェスタ2025」や長嶋茂雄さんのお別れの会に参加せず、秋季キャンプ途中から姿を見せなくなったことからその動向に注目が集まっていたが、11月28日に巨人を自由契約になったと発表。スポーツ紙の報道によると、移籍先に関して今後、海外を含めて模索していくという。大久保氏は巨人1軍打撃チーフコーチを務めた23年シーズンにオコエ選手を指導している。

「【本音】オコエ電撃退団について自論を話します」と題した動画で大久保氏は「これは絶対内部で何かあったね。100％」と断言し、その根拠として秋季キャンプを数日で打ち切り、球団行事も不参加だったことを挙げた。海外含めて移籍先を模索するとされるオコエ選手だが、「これは後付けです」「（海外志向が）あったらポスティングをお願いするでしょ？ 日本でレギュラー取ってない選手が外国で取るわけがない。それも本人が絶対にわかってる」と言い切った。

さらに「いざこざがあった。それもコーチと（いざこざが）あったのプラス、阿部（慎之助）監督の逆鱗に触れてなきゃこうならないと思う」と持論を展開した。