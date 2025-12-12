元不登校YouTuber・ゆたぼん「二重手術」を報告　「いい感じじゃないですか？」目元アピール

元不登校YouTuberで現在は「冒険家」の肩書で活動する高校生・ゆたぼんさん（16）が2025年12月11日、まぶたを二重にする手術を受けていたことを報告した。

「めちゃくちゃ気に入ってるんですよね、この二重」

ゆたぼんさんは8日の動画で、6日にバイクで走行中、人身事故に遭い入院していると明かしていた。

11日公開の動画では、事故後に寄せられた心配の声に感謝した上で「ファンの皆さんへご報告が遅れてしまい、本当に申し訳ありません」と切り出した。

11月24日の公開の動画には、サングラスをかけて出演していたゆたぼんさん。

「その時点でサングラスの奥の目を見て、『あれ？』って気づいた人もいたんじゃないかなと思うんですけど」とし、「報告動画を撮る予定だったんですけど、今回人身事故の被害にあって、その機会を完全に失いました」とポツリ。人身事故の被害に関する報告動画で説明するのははばかられたとして、「今になってしまいました」とした。

「実は僕は、二重手術をしました」と報告したゆたぼんさんは、カメラに顔を近づけて目元をアピール。「どうですかね？ いい感じじゃないですか？」とドヤ顔だ。

「いや僕ね、めちゃくちゃ気に入ってるんですよね、この二重」