「航空自衛隊の負担はものすごい」戦闘機スクランブル発進頻発　中国とロシアの爆撃機が九州、沖縄、四国まで

中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射問題で日中間の緊張関係が増す中で、さらに不安な現象が起きている。2025年12月12日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は9日に中国とロシアの爆撃機が東シナ海から四国沖にかけて共同飛行を行ったことを取り上げた。

核兵器を使って日本の領土を破壊する演習？

小泉進次郎防衛相はXに「南西航空方面隊等から戦闘機をスクランブル発進させ対領空侵犯措置を厳正に実施しました」と投稿した。キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司さんは「中国の『戦略演習』というもので相手国のインフラや国土を破壊する意味を持つ。（爆撃機が）飛んだところが九州、沖縄、四国周辺まで行っている。ということは、今回、核兵器を使って日本の領土を破壊するという演習で、かなり緊張度があがっているということになる」と中国側のエスカレートする動きに警鐘を鳴らした。

MCの谷原章介さんは「このような演習は今まで行われていなかったのか」と問うと、峯村さんは「単独で爆撃機が飛ぶなどのことはあったが、ここまで日本に近づいた演習はない」と答えた。さらに谷原さんは「このような演習は国際法上違反ではない？」と聞いた。「違反ではない。ないですが、中国は口先では『特定の国を対象にしていない』と言っているが、飛行ルートを見ても日本に対するプレッシャーだ」と峯村さんは断言した。