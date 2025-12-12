室井佑月氏、夫・米山隆一氏に「もう離婚して」　妻の「緊急手術」後もSNSめぐり「喧嘩にあけくれ」...怒り爆発

作家の室井佑月さんが2025年12月11日にXで、夫で立憲民主党の米山隆一衆議院議員に対し、「もう離婚して下さい」と怒りをあらわにした。

室井さん「ちょっと死にかけたんよ」

室井さんは12月6日にXで、血尿と背中とお腹の痛みを訴え病院に行ったところ、「尿管結石」だったと投稿。しかしその2日後の8日、「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった」と報告した。

その約5時間後、米山さんはXで「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています」と室井さんの様子を報告。「また落ち着いたら、ご報告させていただきます。ご心配頂き、大変ありがとうございます」と感謝を伝えた。

11日、室井さんは米山さんのこの投稿を引用し、「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる」と、自身の体調と米山さんへの不満を伝えた。さらに、「もう離婚して下さい」と怒りをあらわに。

また、自身の体調について「ちょっと死にかけたんよ。あとでじっくり聞いて。今、頭、動いてない」「ほんのちょっとだけど、驚き～！」と、重篤な状況だったことも明かした。

米山さんは、たびたびXで自身やその意見に対する批判・中傷などに反論しているが、室井さんが「緊急手術」をしたという8日から11日にかけてもこうした投稿を続けていた。10日には、米山さんに誹謗中傷の投稿をした人に対し直接電話をしたとして、やり取りをしていた。米山さんはそのアカウントに「貴方のPostは侮辱・名誉棄損に該当すると認識しておりますので、しかるべく対応させて頂きます」と伝えている。

室井さんの怒りのポストは20時25分。米山さんのポストは21時42分を最後にいったん更新が止まっていたが、12日12時33分に更新を再開。母親か妻を指すとみられる「かか」という呼び方をめぐる感想や、「年収の壁」や物価の問題について持論を展開している。