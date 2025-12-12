八戸市美術館、「古代エジプト美術館展」を途中で閉幕　地震で一部展示品が損傷

青森県八戸市の美術館「八戸市美術館」が2025年12月12日、開催中の「古代エジプト美術館展」の閉幕の知らせを公式ウェブサイトで公開した。

「地震の影響により、当展覧会の展示品数点に損傷が確認された」

8日の23時15分ごろに発生した青森県東方沖を震源とする地震では、青森県八戸市などで最大震度6強を観測した。気象庁では「北海道・三陸沖後発地震注意情報 」を発表中だ。

12日11時44分頃にも、青森県東方沖を震源地とする最大震度4を観測する地震が発生している。

こうした中、八戸市の美術館「八戸市美術館」は12日、公式ウェブサイトに「古代エジプト美術館展閉幕のお知らせ 」との文書を掲載した。

「このたび12月8日に発生した地震の影響により、当展覧会の展示品数点に損傷が確認されたことと、被害のなかった展示品の作品保護の観点から、誠に残念ながら会期途中にて閉幕とさせていただくことといたしました」

古代エジプト美術館展は、日本唯一の古代エジプト専門美術館「古代エジプト美術館 渋谷」のコレクションを紹介する展覧会として、23年4月よりスタートした巡回展だ。八戸会場は、福岡会場からスタートした本展の巡回最終会場 となる予定だった。元々の会期は12月15日までだった。