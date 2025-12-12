「週6ラーメン」アイドルが明かす「5kg落とした話」　コツのひとつは「食事と食事の間を」

アイドルグループ「may in film」（メイインフィルム）の湊いおりさんが、Xで、ラーメンを週6日食べても太らない秘けつを明かしている。

私の場合はこれ（ダイエット法）を続けて

湊さんはラーメン好きを公言し、食べたラーメンの写真と感想を、Xで頻繁に投稿している。

2025年12月10日には、Xで「週6麺のアイドル、まぁまぁな速度で毎日走っていて絶対に太らないという強い意志あり」と投稿。ランニングマシンで走る動画を公開した。

12月11日には、「週6二郎系食べてるアイドルが5kg落とした話」と投稿。動画で「食事と食事の間を10時間空ける」「洋菓子をできるだけ食べない」「朝に毎日ランニングする」と、ダイエットの方法を明かした。

続けて、「私の場合はこれ（ダイエット法）を続けて、二郎を食べ続けても太らなかったです！」として、5キロダイエットのビフォー＆アフター写真を公開した。