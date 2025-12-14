全国フェミニスト議員連盟　群馬県草津町・新井元町義の「虚偽告発」に声明　町長・関係者に「心よりお詫び」

群馬県草津町の元町議会議員・新井祥子氏が、黒岩信忠草津町長から性被害を受けたと虚偽の告発をした事件をめぐり、全国フェミニスト議員連盟が2025年11月30日に声明を発表した。

「結果として草津町長をはじめ関係者の皆様にご負担をおかけした」

新井氏は19年11月、「15年1月に町長室で黒岩信忠町長と性交渉をした」などと主張する電子書籍を配信。新井氏は記者会見を開き、町長を告発し、辞任を目指すと訴えた。

しかし、黒岩氏は新井氏の訴えを事実無根とした上で、新井氏および電子書籍を執筆したノンフィクションライターを名誉毀損で訴えていた。25年9月になり、新井氏に懲役2年執行猶予5年（求刑懲役2年）の判決が言い渡された。

新井氏を支援してきた全国フェミニスト議員連盟は11月30日、ウェブサイトに「元草津町議会議員 新井祥子さんの裁判判決を受けて」との声明を公開した。

「25年9月29日、草津町長に関する元草津町議会議員の新井祥子さんの告発内容が虚偽であると認定され、有罪判決が確定したとの報道に接しました。このような事態になったことを大変残念に思います」

新井氏をめぐる対応について、「結果として草津町長をはじめ関係者の皆様にご負担をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。さらに、「当連盟に共感し、女性議員を増やし男女同数議会を目指して活動している方々にご心配をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます」とした。