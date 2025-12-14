100円ショップ、リユース店...物価高で高まる存在感　損しない買い方、どんな使い分け方がいいか

物価が上がり、日々の買い物で出費を抑えたいという考えが、以前より強まっている。こうした中で、100円ショップとリユースショップの利用が広がり、生活の中での役割が大きくなっている。必要なものを手頃な価格でそろえやすく、お店に入りやすい点が幅広い層の利用につながっている。

節約を意識する行動が定着しつつあり、各社の売上が伸びていることから、この流れは一時的なものではなく、実際の暮らしの中に今後も根付くかもしれない。FP（ファイナンシャル・プランナー）の視点を踏まえつつ、物価高の影響について整理する。

100円ショップの利用が広がる理由、各社の特徴は

100円ショップは、品ぞろえの多さ、店内の見やすさ、買い物のしやすさが魅力で、幅広い年代に浸透している。

業界最大手のダイソーは、2025年2月期の売上高が前期比8％増の6765億円となり、過去最高を更新した。最近は300円や500円の商品も増えて、見た目や使い心地を重視した品が増加したことで、選択肢が以前より広がった。安さだけではなく、日常生活で使い続けやすい点が評価されている。

また、キャンドゥやワッツも売上を伸ばしており、地域の駅前や住宅街など、小さな店舗を増やしていることも利便性につながっている。店自体が生活圏に近くなったことで、必要なときに短時間で買える環境が整い、日常的に立ち寄りやすくなった。

他社チェーンが100円以外の商品も拡充させるなかで、価格を100円に統一する姿勢を守っているのがセリアだ。統一価格による分かりやすさがあり、店内は明るく、食器や収納用品など、見た目の良い商品が多い。価格帯を広げずとも支持が続いている背景には、買うものを短い時間で選びやすいという特徴がある。

各社とも売上が伸びている点からも、100円ショップが日常の買い物の選択肢として、根付いていることがわかる。