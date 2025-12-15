【卓球】張本智和に「盲目的な楽観主義は打ち砕かれた」　中国メディア自国代表を酷評...「恥辱は改善のきっかけとなるべき」

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年12月15日、香港で開催された卓球のWTTファイナルズの特集記事を組み、男子シングルスで金メダルを逃した中国代表を酷評した。

「張本智和が4年間の悪夢に終止符を打つ」

WTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズの男子シングルス決勝が14日に行われ、張本智和（トヨタ自動車、22）が、24年パリ五輪銀メダルのトルルス・モーレゴード（スウェーデン、23）を4－2で破り初優勝を飾った。

世界ランキング5位の張本は、準決勝で同2位・林詩棟（中国、20）を破り決勝に進出した。一方、世界ランキング4位モーレゴードは、同1位・王楚欽（中国、25）の棄権により決勝にコマを進めた。

決勝は、張本が第1セットを11－8で奪う好調な滑り出し。五輪銀メダリストのモーレゴードは意地を見せ、両者譲らず、第4セットを終え2－2の同点。張本が接戦の末、第5セットを14－12で奪取し、勢いそのまま第6セットを11－2で取り優勝した。

張本はWTTファイナルズの男子シングルス4度目の決勝で初優勝を果たした。スポーツ紙の報道によると、張本は「本当に嬉しい気持ちと信じられない気持ち。半分半分。でも、やっぱり嬉しい気持ちが大きいですかね」などと語ったという。

男子シングルスの金メダルを逃した卓球王国・中国。各メディアが速報する中、「捜狐」は「張本智和が4年間の悪夢に終止符を打つ、中国代表は金メダルを逃すという暗黒の瞬間を迎え、今後どう進むべきか？」などのタイトルで、中国代表を批判的に報じた。