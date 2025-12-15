巨人・岡本和真「後釜」候補はドラ1石塚裕惺　識者が指摘した浅野翔吾との決定的な違い...「野球は素直が1番」

プロ野球巨人の元コーチで野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2025年12月14日にユーチューブを更新し、岡本和真内野手（29）に代わる将来の巨人の4番候補に石塚裕惺内野手（19）を挙げた。

「球史に名を遺す選手は、みんな頑固」

巨人の主砲・岡本は今オフ、ポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦する。大久保氏は、巨人の若きスラッガーで、ともにドラフト1位の石塚と浅野翔吾外野手（21）を比較し、どちらが岡本の後釜になりえるかを分析した。

動画は「【本音】指導者目線で見ると、浅野より石塚に期待してしまう理由」とのタイトルで公開され、画面には「ドラ1 石塚選手と浅野選手の決定的な差」とのテロップが添えられた。

大久保氏は、巨人・原辰徳監督（67）の第3次政権時代（23年シーズン）に1軍打撃チーフコーチに就任した。22年ドラフト1位の浅野は、大久保氏の指導の下、23年に1軍デビューを果たした。

動画の冒頭で大久保氏は、「岡本和真選手がメジャーに行きます。それに代わる選手。浅野選手と石塚選手。どちらもドラフト1位の選手がいる。どっちが後を継ぐのか。はっきり言います。石塚選手です」と切り出し、次のように持論を展開した。

「自分の経験で言います。1軍で活躍して球史に名を遺す選手は、みな『我』を持っている。自分のこだわりを持っている。みんな頑固です。これがなかったらやっていけません。『俺はこういうスタイルで行きます』と。ただ、プロで何十年もやった人からみたら、（浅野は）もうちょっとその頑固さを違う方に持って行ったほうがいい。成功するのにもったいないなと」