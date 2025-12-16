「興味がないのに歌えって」「いつダメになるのかなと」　デビュー56年、前川清さんが持ち続けてきた恐怖心

「長崎は今日も雨だった」「東京砂漠」など数々のヒット曲がある歌手の前川清さん（77）のディナーショーの舞台裏に2025年12月16日放送の情報番組「ノンストップ！」（TBS系）が密着取材、デビューして56年間歌い続ける思いを探った。

長渕剛さんと矢沢永吉さんの曲を披露

前川さんは1969年、内山田洋とクール・ファイブのリードボーカルとしてデビュー。1987年にはグループを脱退してソロ活動に入った。番組はディナーショーのリハーサルや本番にも密着、インタビューを交えながら前川さんの芸能生活の軌跡を振り返る。

前川さんはクール・ファイブ時代について「バンドボーイとして入って、そこで『歌え』と言われたから歌った。興味がないのに歌えって言われたので歌ったのが今までずっと続いているという感じ」と振り返った。

「別に好きでもなかった。でも適当（に歌うわけ）じゃない。やっぱり食うためだから、（歌が）好きな人より一所懸命に歌ってますよ」という。

リハーサルも座席の位置に関係なく、なるべく観客にいい音が届くようにと音響にもこだわる。「歌には自信ないけれども、音のバランスはめちゃくちゃ自信がある。本当はスタッフに任せておけばいいんですが、その部分だけはダメなんですよね」。ディナーショー本番では初めてという長渕剛さんと矢沢永吉さんの曲を披露してステージで躍動する。会場には、プロレスラーの天龍源一郎さんや落語家の三遊亭好楽さんが観にきていた。