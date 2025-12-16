J-CAST ニュース

「捨てるのは嫌！」デカ盛りラーメンの撮影なしに店が悲鳴　共感呼び客が続々来店→材料8キロ使い切る

2025.12.16 17:51
野口 博之

   テレビ局の撮影中止で材料が大量に余ったとして、札幌市内の人気ラーメン店がXで来客を呼びかけ、反響を呼んでいる。

   この店は、揚げた豚バラ肉「ぱいくぅ」を使ったラーメンで知られる「銀波露」の札幌手稲店だ。

「飲食店の人間として食材の事を考えてくれって言いたい」

   「捨てるのは嫌なのでお願いします」。店は2025年12月14日、X上でこう呼びかけた。

「明日には全て使い切りたいのでお時間があれば銀波露手稲店でお食事していただけませんか？」

   投稿によると、5年前に発売されて話題になった5キロのデカ盛りラーメンについて、この日、あるテレビ局が撮影する予定だったが、連絡がないまま営業時間が終わってしまったという。テレビ局からは、「2～8キロのラーメンをお願いします」などと言われ、8キロの材料を用意していたという。

   この投稿は、大きな反響を呼び、9万件以上の「いいね」が集まった。

「忙しい中で銀波露手稲店を見つけてくれたりアポ取ってくれたりは嬉しかったんですけどね 食材があるので皆様にお願いせざるを得ない状況になりました」

   リプライでどこのテレビ局か聞かれると、店の不利になりかねないとして、「今後も名前は書く事はないのでご了承ください」と理解を求めた。

   店の店長は、撮影がなかったことについて、「かなり悔しいです」と自らのXで明かし、こう訴えた。

「テレビだもん。忙しいのはわかる。しかも雪も多かったし。ただ俺は飲食店の人間として食材の事を考えてくれって言いたい」

   店を訪れる客に対しては、「天気悪いみたいなので無理せずでお願いします！ お気持ちだけでも嬉しいです」と呼びかけた。

「お客様のおかげでロスがなく全て使い切る事ができました！」
