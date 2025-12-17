「ひめゆり学徒隊」コスプレなどで炎上のV系バンド、結成から2か月で活動終了　「多くの方の心を傷つけてしまった」

「ひめゆり学徒隊」のコスプレなどで批判が相次いだビジュアル系バンド「グランギニョル」が2025年12月17日、公式Xで活動を終了すると発表した。

バンドは、10月から4人で活動を始めたばかりだった。問題になったのは、那覇市内で12月10～12日に予定していたライブ「ひめゆり学徒隊」の告知内容だ。

「沖縄の歴史について学ばせていただいた」としたが...

「ひめゆり平和祈念資料館」（糸満市）所蔵とみられる学徒隊の写真について、女学生らの目元を黒塗り加工したほか、音源に空襲警報を使っていた。

一部のメンバーは、学徒隊を連想させるコスプレ写真や「大日本帝国万歳」とする軍服のような姿の写真をXに投稿していた。これらは、X上で取り上げられて批判を浴びた。

グランギニョルの公式Xでは12日、多数の意見があったとして、沖縄公演の中止を発表したが、理由の説明や謝罪などはなく、さらに炎上する事態になった。翌13日になって、「本公演においては、グランギニョルなりに沖縄の歴史について学ばせていただいた上で、ライブコンセプトの一部として表現に取り入れさせていただきました」などとX上で釈明した。そして、「決して沖縄の歴史を侮辱する意図はございませんでしたが、その点について十分な配慮が欠けていたことを深く反省しております」と謝罪したうえで、活動休止を発表した。

バンドの投稿については、「表現の自由は大切」などと理解する向きも一部であったが、批判の方が多い。「『攻めた表現』じゃ済まない」「不謹慎だろうに...」「沖縄の人たちの気持ち考えたことある？」などと書き込まれている。