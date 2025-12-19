J-CAST ニュース

体重154.7キロYouTuber「140キロ台行けたらアツいな」　今度は「1週間きのこ生活」で減量挑戦...結果は

2025.12.19 11:30
エンタメ班

   チャンネル登録者数57万超の人気YouTuber、MARIMO。（マリモ。）さんが、2025年12月14日にYouTubeを更新。「1週間キノコ生活」での体重変化を検証した。

  • MARIMO。さんのインスタグラム（＠marimodane）より
  • MARIMO。さんのYouTubeより
  • MARIMO。さんのYouTubeより
  • MARIMO。さんのYouTubeより
  • MARIMO。さんのYouTubeより
  • MARIMO。さんのインスタグラム（＠marimodane）より
きのこを選んだ理由は？

   MARIMO。さんはYouTubeで、たびたびダイエットとリバウンドの様子を公開している。

   23年1月には、体重142キロから2年間で64キロまで減量した動画を公開したが、24年6月には132キロまでリバウンドしたと告白。同年10月、3か月間で115.7キロまで減量したと報告した。しかし25年7月、またリバウンドしたとして、149.2キロという体重を公開していた。

   10月27日には、約2か月ぶりにYouTubeを更新し、「今のところの人生最高体重」の158.2キロを記録したと明かした。その後、「1週間魚だけダイエット生活」「1週間ファスティング」といったダイエット企画を行い、一時的に4～5キロの減量を達成している。

   12月14日のYouTubeでは、1週間きのこを食べ続けるダイエットに挑戦。「超低カロリーなのに満腹感がある」「食物繊維がめちゃくちゃ多い」「脂肪を燃やす酵素が多く含まれている」などの理由から、きのこを選んだという。

   ダイエット開始前の体重は154.7キロ、体脂肪率は47％。「140（キロ）台行けたらアツいな」と、きのこの効果に期待していた。

「まあまあ痩せたんじゃない？」
