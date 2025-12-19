片山虎之助元総務相、90歳で死去　次男・片山大介議員「何とか新年を迎えられればと思っておりましたが」

元総務相で自民党参院幹事長などを務めた片山虎之助氏が2025年12月18日午後、老衰のため死去した。90歳だった。次男で日本維新の会の片山大介参院議員が同日、Xで報告した。

「4年前に倒れてから、ずっと闘病生活を続けてきました」

虎之助氏は58年に自治庁（のちの自治省）に入庁し、89年に自民党公認で参院選に出馬し初当選すると、00年の第2次森改造内閣で初入閣を果たした。初代総務相や自民党の参議院幹事長などを歴任。

07年の参院選での自民党の大敗を受けて参院幹事長を辞任し、10年には「たちあがれ日本」に入党。その後、日本維新の会に合流して共同代表などを務めた。21年11月に倒れ、22年7月の任期満了をもって参院議員を退任し、療養を続けていた。

大介氏はXで、「父・片山虎之助が、きょう、90歳の人生を終え、旅立ちました。これまで多くの方にご支援いただき、本当に有難うございました」と感謝をつづった。

闘病について「4年前に倒れてから、ずっと闘病生活を続けてきました」と明かし、「1か月ほど前から体調が悪くなり、何とか新年を迎えられればと思っておりましたが、きょう午後、亡くなりました」と振り返った。