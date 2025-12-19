J-CAST ニュース

大阪・関西万博「2億円トイレ」設計の建築士、「大屋根リング」解体に異論　「ほんとうにいいの？？」

2025.12.19 19:15
社会班

   大阪・関西万博で「2億円トイレ」として注目を集めた「トイレ5」を設計した一級建築士の米澤隆氏が2025年12月18日、Xで大屋根リングの解体をめぐる困惑を明かした。

  • 万博会場では大屋根リングを背景に「ミャクミャク」が出迎えていた
    万博会場では大屋根リングを背景に「ミャクミャク」が出迎えていた
  • 大屋根リングの中を通ることもできた
    大屋根リングの中を通ることもできた
  • 万博会場では大屋根リングを背景に「ミャクミャク」が出迎えていた
  • 大屋根リングの中を通ることもできた

手がけた「トイレ5」は閉会後も活用を予定

   建築・インテリアデザイン関連の情報を発信するウェブメディア「TECTURE MAG 」が25年9月に公開した特集によると、米澤氏が万博で設計を手がけた「トイレ5」は閉会後、ユニット単位に解体し、公園や広場などに移設し、その場に必要な数や形に組み換えることができる仕組みだとしていた。

   最終的には建設・撤去工事一式で1億5000万円ほどで落札されたものだが、ダイヤモンドオンラインが24年2月に公開した記事「トイレ1カ所に2億円！『大阪万博は全てデザイナーズトイレ』で、また税金が消えていく」を発端として、SNSなどで「2億円トイレ」として批判を集めた。

   米澤氏は12月18日、万博会場のシンボルだった「大屋根リング」の解体開始を伝える報道を引用し、「えぇ！！　大屋根リングの解体、始まってしまってるやん！？」と驚きをあらわに。

   「これ、ほんとうにいいの？？　大屋根リング、残しておいたら絶対に世界遺産になるよ！　世界遺産級の価値ある建築を、ルールだからって、みすみす壊してしまうの？？　こんなんでほんまにええんか？　日本社会！！」と訴えた。

「批判コメントや誹謗中傷が殺到してしまっています」
続きを読む
1 2 3
全文表示
大屋根リング
大阪・関西万博
姉妹サイト