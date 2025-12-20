しまむら、タイ初進出...海外展開でユニクロ追う　「世界のしまむら」になるには？課題はなにか

国内でファーストリテイリングと並ぶ大手アパレルチェーンのしまむらが、海外展開を本格化させようとしている。

2025年12月2日、タイ・バンコクの商業施設「サイアムパラゴン」にポップアップストア「SHIMA Park（シマパーク)」を開店した。同社にとってタイへの出店は初めてで、11月にはタイ向けの自社ECサイトも開設している。

海外展開を積極的に進めるファストリと比べるとまだ規模は小さいが、同社の海外事業の強化には注目が集まる。

国内店舗数ではファストリを上回るも、海外はまだまだ

しまむらが運営する国内店舗数は、アベイルやバースデイなど全業態を合わせると2000店舗以上（25年2月期末現在）に上る。一方、ファストリの国内店舗はユニクロやGU、海外ブランド事業のセオリーなどを含めて約1800店舗（25年8月期末現在）であり、国内の店舗数ではしまむらが上回っている。

しかし海外に目を向けると、状況は一変する。ファストリはユニクロを海外に1700店舗以上展開しており、売上規模では世界のアパレル業界で3位、数年以内に2位のスウェーデン・H＆Mを上回る可能性も指摘されるほどの勢いで成長している。まさに「世界のユニクロ」となっている。

一方、しまむらはこれまで海外展開をあまり進めてこなかった。現在、海外で運営しているのは台湾の「思夢樂」約40店舗のみで、2010年代に進出した中国市場からはすでに撤退している。今回のタイ進出は、しまむらにとって本格的な海外展開拡大の入口となる。