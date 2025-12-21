カインズ、24時間無人店舗オープン　小売大手も無人店舗を導入...人手不足と効率化の両立へ

ホームセンター大手のカインズが2025年12月11日、24時間無人営業のミニホームセンターを備えた次世代型店舗「カインズ 吉川美南店」をオープンした。

さらに、コンビニエンスストア大手ローソンやスーパーマーケットのベルクでも無人決済システムの導入が相次いでいる。

農林水産省・経済産業省が6月に公表した「省力化投資促進プラン―小売業―」でも小売業の人手不足が深刻化していると指摘されるなか、デジタル技術を活用した店舗運営の効率化が加速している。

カインズが24時間無人営業、駅前立地で利便性向上

カインズは12月11日、埼玉県吉川市のJR武蔵野線吉川美南駅前に「カインズ 吉川美南店」をグランドオープンした。ニュースリリースによると、同店は「第3創業期に育んできた施策を結集」した次世代型店舗という位置づけ、24時間営業の無人小型店舗「CAINZ Mobile Store」を併設する。

この無人店舗では、レジを通らずに退店すると自動で決済が完了する仕組みを採用。通常営業時間外でも買い物が可能となり、駅前立地を生かした顧客利便性の向上を図る。このほか、店内には音声・マップガイダンスの「スマートフロアナビ」やアプリを使ったセルフレジ「ポケットレジ」など、デジタルサービスも多数導入されている。