村上宗隆の契約は「マンシーよりはるか上」、元大リーガーが持論...将来のFA見据え「あえて2年契約に」

元大リーガーで野球解説者の五十嵐亮太氏（46）が、2025年12月22日にユーチューブを更新し、大リーグのシカゴ・ホワイトソックスに入団した村上宗隆外野手（25）の契約内容について「あえて2年契約にしたと思う」との見解を示した。

「周りの予想を下回っている感じはするが、契約内容はいい」

米メディアによると、村上は22日（日本時間）にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7000万円）の契約を結んだ。

当初、米メディアの予想では、村上獲得を巡り複数球団による争奪戦が展開され、契約期間は5年から6年の長期で、1億ドル以上（約157億円）の大型契約が見込まれていた。

村上はヤクルト時代の22年に、史上最年少で3冠を達成。この実績により、大リーグ各球団の前評判は高かったが、実際のホワイトソックスとの契約は、契約期間、年俸ともに米メディアの予想を大きく下回った。

現役時代、ヤクルトでプレーした経験を持ち、村上の先輩にあたる五十嵐氏。大リーグでは3球団でプレーした。自身の経験をもとに、今回の村上の契約内容について分析した。

五十嵐氏は「周りの予想を下回っている感じはするが、契約内容はいいと思っている」とし、比較対象としてドジャースのマックス・マンシー内野手（35）の名を出した。

マンシーはサードのレギュラーで、今シーズンは100試合に出場して打率.243、19本塁打、67打点を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.846だった。今オフに球団がオプションを行使し、マンシーと年俸1000万ドル（約15億3000万円）で契約した。