FC町田ゼルビア黒田剛監督、「選手とコーチに対する不適切発言」などで懲罰決定　サポーター困惑

サッカーJリーグ・FC町田ゼルビアが2025年12月23日、黒田剛監督およびクラブに対する「懲罰決定」が行われたとの声明を公開した。

「自らの意向に沿わない選手、排除する意図を持った発言」

町田ゼルビアは23日、公式サイトを更新し「この度、公益社団法人 日本プロサッカーリーグより、黒田剛監督および当クラブに対し、 下記のとおり懲罰が決定されました」と報告した。

対象事案については「黒田監督は、2023年頃からFC町田ゼルビアに所属する選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でのスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」と説明した。

これらを踏まえ、黒田監督およびクラブに対して、始末書をとり将来を戒める「けん責」処分が科されたとした。

同クラブをめぐっては、SmartFLASHが4月6日、「町田ゼルビア・黒田剛監督 選手＆スタッフが告発する『激詰めパワハラ』疑惑をJリーグが調査中！」などとして、パワハラ疑惑を報道。

クラブ社長の藤田晋氏は同日公開のnoteで、「これは出鱈目であると確信を持ちました」などと記し、報道内容を強く否定していた。