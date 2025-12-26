桂浜水族館、クリスマス・イブに「きっと客は来ない」　自虐投稿が大ウケ、結局何人来た？

高知県の名勝・桂浜にある桂浜水族館が2025年12月24日のクリスマス・イブに投稿した「自虐ポスト」が、SNS上で大きな注目を集めている。この投稿は、ミュージシャン・山下達郎さんの名曲「クリスマス・イブ」の歌詞をもじりながら、来館者が来ないことを自嘲する内容だった。

SNSでは、「ま、負けないで！」「誰か行ってあげて」など応援する声が相次いだ。最終的な来館者は何人だったのか。また、イブの館内の様子はどうだったのか。同館の広報担当者に詳しく聞いた。

「ハァ、暇だし酒でも飲むか」

桂浜水族館のXアカウントは、同館の公式マスコットキャラクター「おとどちゃん」が投稿している。「すげぇテンションの公式だなw」「勢いがすごい」などの感想が寄せられるほど、強烈なインパクトを残す投稿が特徴だ。

おとどちゃんは12月24日午前10時30分、来館者が写っていない施設内の様子を4枚公開した上で、山下さんの「クリスマス・イブ」の「きっと君は来ない ひとりきりのクリスマス・イブ Silent night, Holy night」という歌詞をもじって、つぎのように投稿した。

「きっと客は来ない

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

ｻｲﾚｯﾅｲ

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

ｯﾎﾘﾅｲｯ

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

ハァ、暇だし酒でも飲むか」

この投稿は26日18時時点で15万件以上の「いいね！」を集めるなど話題に。SNSユーザーからは面白がる声や応援する声などが相次いだ。

「文字から勢いが伝わってきて、まるで現場にいるみたいw」「誰か行ってあげて」「ﾎﾘﾅｲｯで吹いたw」「好きすぎるw」「これが公式とかかっこよすぎる」「客来たかなぁw」

などのコメントが寄せられている。