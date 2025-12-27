回転寿司大手3社に静かな苦境...売上増だが、利益は伸び悩み　差別化＆エンタメ要素で集客強化

ランチ・ディナー時間帯や休日の回転寿司チェーン店は多くの客で賑わい、入店まで1時間待ちという光景も珍しくない。そんな回転寿司業界の大手3社の状況はどうか。各社の決算資料を見ると、売上高は増加する一方で、利益面では厳しい状況にあるようだ。

原材料費・人件費の上昇が利益を圧迫

くら寿司の2026年10月期の業績予想では、売上高は前期比4.9％増の2570億円と過去最高を見込む一方、営業利益は8.4％減の50億円、純利益は16.8％減の30億円となる見通しだ。

スシローを運営するFOOD & LIFE COMPANIESは、25年9月期に売上収益4296億円（前期比19.0％増）、営業利益361億円（54.4％増）と増収増益を達成。26年9月期の予想では売上収益4850億円（12.9％増）に対し、純利益は240億円（4.6％増）と、純利益の伸びが売上の伸びを下回る。

はま寿司を展開するゼンショーホールディングスの26年3月期予想では、売上高は前期比7.6％増の1兆2235億円、営業利益は同9.1％増の820億円を見込むが、売上高に対する原価の割合は45.3％から46.7％へ1.4ポイント上昇する見通しで、収益性の悪化が懸念される。

各社に共通する最大の課題は、原材料費と人件費の上昇である。

くら寿司は25年10月期決算短信で「外食産業全般におきましても、米をはじめとした原材料価格や人件費の上昇など、厳しい状況が続いております」と明記。26年10月期の減益予想について「米をはじめとした原材料価格や人件費の上昇など」が理由だと説明している。

ゼンショーホールディングスは26年3月期の営業利益（見通し）の押し下げ要因として、原価の増加（＋211億円）、既存店人件費の増加（＋176億円）、既存店販管費の増加（＋163億円）をあげている。コスト増が利益を大きく圧迫する構造が鮮明だ。