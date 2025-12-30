紅白トップバッターはCANDY TUNE　村川緋杏、姉貴分グループと「一緒の大舞台」に感動

大みそか恒例のNHK紅白歌合戦でトップバッターを務める女性7人組グループCANDY TUNE（キャンディーチューン）と、2番手として出場する女性7人グループ、FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が2025年12月29日、それぞれ意気込みを語った。

「FRUITS ZIPPERになりたくてアソビシステムに入った」

両グループは、芸能事務所「アソビシステム」のアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」からデビュー。FRUITS ZIPPERは22年4月にデビューし、「わたしの一番かわいいところ」がヒット。妹分にあたるCANDY TUNEは23年3月にデビュー。24年にリリースされた「倍倍FIGHT!」が25年に入ってTikTokで大拡散され、話題になった。そろって紅白初出場を果たした。

紅白本番では、オープニング「放送100年 紅白スペシャルメドレー」に続いて、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」、FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」の順でパフォーマンスが展開される。

CANDY TUNEの村川緋杏（びびあん）さん（26）は、トップバッターから「姉貴分」にバトンを渡す意気込みを

「私たちはFRUITS ZIPPERになりたくてアソビシステムに入ったといっても過言ではなく、そんな姉さん方と同じ年に初出場、曲順もまさかの2曲連続ということで、本当にありがたい。私たちも姉さんの背中を見て走ってきたので、一緒の大舞台に立てることが本当にうれしい」

などと表現。衣装は、「今まで着た中で一番スペシャル」なものを用意しているという。

今年の漢字を聞かれると、楽曲名やファンが倍増したことにちなんで「倍！」と声をそろえた。