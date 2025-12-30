J-CAST ニュース

AKB48、6年ぶり紅白でレジェンドOGと共演　高橋みなみ「体力低下」実感も...大島優子は「元気になっちゃって」

2025.12.30 12:41
工藤 博司

   6年ぶりにNHK紅白歌合戦に出場するAKB48が2025年12月29日、リハーサル後に報道陣の取材に応じた。紅白には、20周年記念コンサートに続いて、高橋みなみさん（34=16年卒業）らOGも出演。OGは他に、前田敦子さん（34=12年卒業）、大島優子さん（37=14年卒業）が取材に応じた。

   久々のアイドル活動に、高橋さんは「明らかな体力の低下」を感じたというが、大島さんは現役メンバーからエネルギーをもらって「すごく元気」になったそうだ。

  • 笑顔で「20周年」ポーズのAKB48メンバーと卒業生。前列左から小栗有以さん、高橋みなみさん、前田敦子さん、大島優子さん、倉野尾成美さん。後列左から佐藤綺星さん、八木愛月さん、伊藤百花さん、向井地美音さん
  • 9人がミニスカ衣装で登場
  • 取材には卒業生3人も参加。前列左から高橋みなみさん、前田敦子さん、大島優子さん
  • メンバーそれぞれが「フライングゲット」ポーズ
  • 記者からのリクエストに応じて「フライングゲット」ポーズ
「アイドルじゃないと出ない、自分の『内側からのもの』みたいなもの」

   紅白では、「フライングゲット」（11年）、「ヘビーローテーション」（10年）、「恋するフォーチュンクッキー」（13年）、「会いたかった」（07年）の4曲をメドレーで披露する。

   高橋さんは、20周年というタイミングで「後輩たちと接する機会をいただけて改めて魅力を知れたので、自分たちができることを必死にやっていきたい」とする一方で、久々のアイドル活動で思ったのは「明らかな体力の低下」。

「ライブ後に体の回復もちょっと遅かったし、ひとつの立ち位置を覚えるにも、なかなかなかなか難しい部分も」

とこぼしつつ、

「やはりAKB48として見る景色は素晴らしいものがたくさんある」

と話した。

   一方で、大島さんによると、「アイドルじゃないと出ない、自分の『内側からのもの』みたいなものがすごくある」。コンサート期間は現役メンバーからエネルギーをもらって「おうち帰ると、すごく元気に」なったそうだ。コンサートのリハーサルで腰を痛めたが、出演後は「つき物が取れたかのように元気になっちゃって。みんなのおかげ」と明かし、現役メンバーを驚かせていた。

総監督・倉野尾さん「全力で、現役の力をしっかり出せるような場に」
