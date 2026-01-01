iPhone Air 2は二眼カメラになるか？本当に発売されるか？　有名リーカーらの間でも異なる見方

2025年9月に発売されたiPhone Airは、発売前の下馬評を悪い意味で覆してしまった。同時に発売されたiPhone 17 Pro／Pro Maxが好評の一方、iPhone Airは苦戦との報道が。世界各国のユーザーは、どうやら薄型iPhoneを望んでいない模様だ。しかしそのような見方がなされる中、「iPhone Air 2」に関する話題も出回っている。

だが、果たして発売されるのか？ それともAirシリーズはたった1世代で終わってしまうのか？ または、当初予想されていた時期より後ろにずれこむかたちで発売されるのか？ 目下、有名リーカーやテクノロジーメディアの間で、見解が大きく分かれている。

後継機は二眼レンズに？

iPhone Airは、筐体の薄さこそ大きな評判になったものの、それ以外の機能・性能には突出した点がないともいわれている。代表例がカメラだ。iPhone Airのカメラは一眼レンズにとどまっている。

次期iPhone Airは、このカメラが二眼になるという噂がある。Apple製品のリーク情報を取り扱うガジェットメディア「MacRumors」が噂をまとめた記事を配信しているが、それによると48メガピクセルの光学2倍ズームカメラのほか、超広角レンズ搭載のカメラが追加される可能性があるという。

また、iPhone Air 2は現行モデルよりも低価格になるという噂も。現行のiPhone Airは背面カメラとスピーカーがそれぞれ1つずつしかなく、さらにその薄さが影響して、バッテリー持続時間がiPhone 17やiPhone 17 Proより短いという弱点がある。にもかかわらず、価格はアメリカでは999ドルからとなっている。この価格を低くすることで、ユーザーに対して今一度、薄型iPhoneの訴求を試みようという動きがあるようだ。