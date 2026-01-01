「司会の間が悪い」紅白にネットで苦言相次ぐ　背景にはNHKの内部事情も？

2025年の最後を締め括ったNHK紅白歌合戦について、曲紹介の間が開くなど司会の進行が気になったとの指摘が、ネット上で相次いでいる。

その余波から、間をうまく収めた過去の司会がスポットライトを浴びるほどだ。グタグタになった背景には、局の内部事情があるのではないかと指摘する識者もいた。

｢楽しみですね｣有吉弘行さんが辛うじて間を継ぎ

曲がなかなか始まらず、司会4人が少しポカンとした後、有吉弘行さん（51）が｢楽しみですね｣などと間をつなぐ。

2025年12月31日放送の紅白では、曲の合間などにギクシャクする時間が幾度となく見られた。

有吉さんは3年連続の司会だが、他の3人には心配する向きもあった。

俳優の綾瀬はるかさん（40）は、過去の司会で曲名を忘れかけるなどの天然ぶりで知られる。俳優の今田美桜さん（28）は、初の司会で、リハーサルでは緊張する様子も伝えられた。NHKの鈴木奈穂子アナには、間をもたす役割への期待は少なかった。

いざスタートすると、有吉さんが間を何とかしようとする孤軍奮闘ぶりも目立った。

その毒舌がうまく生きたのが、TBSのバラエティ番組「有吉AKB共和国」で共演したAKB48のOGらとのやり取りだ。

前田敦子さん、大島優子さんらかつての主力メンバーを前に、有吉さんは、こう突っ込みを入れる。

「現役メンバーは相当イヤでしょうねぇ」

前田さん、大島さんとの関係には、「ギクシャクしてるような？」と笑いを誘い、指原莉乃さんが「有吉さんの心、狙い撃ちしますよ！」と水を向けると、「受け止めきれないですけど......」と苦笑いする。ネット上でも、こうしたやり取りを懐かしむ声が上がった。

とはいえ、それ以外の出演者に対しては、失言に配慮してなのか、「安全運転」が目立った。