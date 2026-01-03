プロボクサー那須川天心、勝負の2026年 悲願の世界王者になれるか...識者が指摘した「王座獲得に必要なもの」

プロボクサーの那須川天心（帝拳、27）が、世界王者を目指して2026年に新たなスタートを切る。

「井上戦ではボクサーとしての経験不足が露呈」

那須川にとって25年は、勝負をかけた年だった。

11月24日に初めて世界の舞台に立った。WBC世界バンタム級王座決定戦。対戦相手は、元世界王者の井上拓真（大橋、29）だ。プロ7戦の那須川に対して、井上は3倍以上のキャリアを誇った。このキャリアの差が、勝敗を分けた。

試合は、那須川が1、2ラウンドを持ち前のスピードで井上を翻弄（ほんろう）した。ところが、3ラウンドに入ると、井上が攻撃的なボクシングを展開し、流れが変わった。4ラウンドも井上が主導権を握り、以降、井上ペースで試合は進んだ。

結果は0－3で那須川が負けた。3人のジャッジのうち、2人が4ポイント差、残りの1人が6ポイント差で井上を支持した。ボクシング転向後、8戦目にして初黒星。那須川は試合後、潔く敗戦を受け入れた。

悲願の世界王座獲得へ向けて始動する那須川。26年はどのような年になるのだろうか。J-CASTニュース編集部は、多くの世界王者を育成したTMKジムの金平桂一郎会長（60）に、那須川の26年を占ってもらった。

金平会長は、世界王座初挑戦となった井上戦について、「ちょっとした狂いがあったから負けてしまっただけで、実力的に悲観するようなことはない」とし、こう分析した。

「井上選手との世界戦では、ボクサーとして経験不足なところが露呈してしまった。1、2ラウンドは完全にポイントを取ったが、3ラウンドは微妙だった。そして、4ラウンドで井上選手に出てこられたときに迷いが生じた。それでボクシングがブレて、焦りが出てしまった。井上選手のボクシングに付き合う場面も見られました」