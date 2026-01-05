ラファエル、テレビとYouTubeを比較...「有名」を考察　「『どれだけ日常に入り込んでるか』に変わってる気が」

人気YouTuberのラファエルさんが2026年1月4日にXを更新し、テレビとYouTubeを比べ、「有名人」について考察した。

「見られてる場所が完全にネットに移動してる」

ラファエルさんはXで「この間、家族で買い物してたら、テレビCMとかで見る有名女優さんとたまたまバッタリ会った」と明かし、妻から「あの人めちゃくちゃ有名だよ」と言われたという。しかし、ラファエルさんは「俺も顔は分かるけど、正直名前が出てこなかった」「僕は、テレビをほぼ見てないからピンと来なかった」と明かした。

この出来事を踏まえ、ラファエルさんは「その時ふと思った。もしかして今って、テレビに出てる人が一番有名っていう感覚自体、もう古いのかもしれない」と考察し、「上とか下とかじゃない。ただ事実として、見られてる場所が完全にネットに移動してる」と指摘した。

ラファエルさんによると、「広告費もネットがテレビを上回ってるし、YouTubeは日本で月に7000万人以上が使ってる」とし、テレビは「週1で受動的に見る」一方で、YouTubeは「毎日、長尺で、能動的に見られる」と分析。「冷静に考えたら、テレビの有名人より、トップYouTuberの方が見られてる総量、普通に多い可能性ある」とみる。