RIZIN出場の朝倉未来、水抜き減量「舞台裏」　「体がでかくなって減量幅が大きい」→衝撃失神TKO負け

格闘家・朝倉未来（33）が、2026年1月4日に自身のユーチューブを更新し、昨年末に行った減量の舞台裏を披露した。

「計量後に1日で、7、8キロ戻る」

動画は「試合前1日4kgの水抜きに密着」とのタイトルで公開され、25年12月31日に、さいたまスーパーアリーナで行われた総合格闘技イベント、RIZIN「師走の超強者祭り」に出場した朝倉が減量をする姿に迫った。

試合は、朝倉がRIZINフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に挑み、１回TKO負け。朝倉がグラウンドパンチで失神し、自力で立ち上がることができず担架で運ばれ、そのまま救急車で病院に直行した。

シェイドゥラエフ戦の体重リミットは66キロで、計量は試合前日の30日に行われた。

動画は、計量前日の29日から撮影がスタート。朝倉は「今回、（練習で）組み技ばかりやっていたから体がでかくなって、減量の幅が大きい」と明かし、減量する様子が動画に収められた。

今回の動画では、減量における水抜きと、計量後のリカバリーを撮影することを目的としたもので、朝倉は「俺の体重（リミット）は66キロで、クリアしたら試合までに何キロ増やしてもいい。1日で、7、8キロ戻る。多い人だと12キロくらい戻る人がいる。計量が当日だと体調が悪くなる人が続出するから、前日になっていて、みんな（体重を）戻せるなら減量しないと不利になる」などと語った。

29日の体重は71.3キロで、動画撮影をする前に、ランニングをして1.4キロ落としたという。