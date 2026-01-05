有吉弘行「フワの試合は相当良かった」　ネットも評価一変...プロレス再デビュー戦のフワちゃん絶賛

お笑い芸人・有吉弘行さんは2026年1月4日、自身のXアカウントを更新し、「フワの試合は相当良かったよ」と投稿した。

「これは見直した」の声

有吉さんの投稿はこの一文のみで、具体的な内容は記されていない。ただ、「フワの試合」とは、おそらく12月29日に開催された女子プロレス団体「スターダム」の東京・両国国技館大会のことだと思われる。同大会では「フワちゃん再デビュー戦」として、フワちゃんが出場していた。

もともとフワちゃんは、『行列のできる相談所』（日本テレビ系）内の企画で、2022年10月23日にスターダムでプロレスデビューをしている。その後、2024年8月4日に、お笑い芸人・やす子さんに対するSNS上での不適切投稿をきっかけに、11日に芸能活動の一時休止を宣言。それ以降は発信活動を休止していたが、2025年11月7日に「スターダム」へ正式に入団し、プロレスラーとして活動していくことを発表した。

そして両国国技館大会では、「師匠」でもある葉月選手とシングルマッチを行う。滞空時間の長いブレーンバスターやコーナートップからのプランチャ、シャイニング・ウィザードなどの大技を繰り出すも、惜しくも敗戦。「スターダム」入団を発表した際には、ネット上で「本当に反省してる？」といった否定的な声も少なくなかったが、その試合内容からフワちゃんの覚悟を感じた人は多いようだ。

ネット上では、実際、「プロレス舐めんなと思ったけど、全然舐めてなかった。魅せ方が上手い」「フワちゃんは好きじゃないけど、これは見直した。相当真剣にプロレスに取り組んでる」など、有吉さん同様に、その戦いぶりを絶賛する声が相次いでいる。

また、フワちゃんは有吉さんの上記の投稿に引用リポストし、「心の底からだぃすきな有吉さんからのこの言葉は、嬉しすぎます。スクショして、コスチュームにも縫い付けたぃくらい！！」と喜びを爆発させていた。