高市首相、1100字超え投稿でX物議　年末年始の激務＆引っ越し赤裸々に...「公私混同」「親近感」の声

高市早苗首相が2026年1月4日にXを更新し、年末年始の日程を1100字超にわたる長文で報告した。公私ともに言及したことが物議を醸している。

公務＆引っ越しで「何かとバタバタした年末年始でした」

高市首相は投稿で、25年12月29日に東京都内の衆議院宿舎から首相公邸へ引っ越したことに触れ、その後を「段ボール箱の谷間で生活しながら、外出時に必要な物（バッグやアクセサリー）が入った箱を探し出す日々でしたが、今日1月4日（日）の明け方に、ついに段ボールの開封と片付けを終了しました」と報告した。

引っ越し準備から振り返り、「重い箱の運搬と積み上げなど、ひたすら力仕事続きでしたから、手足は切り傷とアザだらけや...」ともいう。

一方で、「今朝6時頃から仮眠をとっていたら、7時54分頃に北朝鮮がミサイルを発射。総理秘書官からの電話で飛び起き、総理指示を出し、官邸危機管理センターに設置している北朝鮮情勢に関する官邸対策室に緊急参集チームを招集」と切り出した。日本政府としては北朝鮮に厳重抗議したなどと説明している。

続けて「引っ越し作業、公務行事、多数の国際案件対応で、何かとバタバタした年末年始でした」と伝えた。引っ越し当日は米国とウクライナとの首脳会談の報告を受けたとし、翌30日は東京証券取引所の「大納会」に出席、「加えて、29日(月)から31日(水)で合計12回、中国による台湾周辺軍事演習の状況報告を受け、日本政府として談話を発出しました。また、31日には、ペルーでマチュピチュ行き鉄道の衝突事故があり、邦人2名が負傷されたと報告を受けました。心からお見舞いを申し上げます」としている。