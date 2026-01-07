キム・ヘソンは絶対に必要、米報道に韓国メディア「ドジャース、記事を見たか！」...連日のトレード説で去就不透明

韓国スポーツメディア「スポーツソウル」（ウェブ版）が2026年1月7日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するキム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、キムの必要性をチームに訴えかけた。

「キム、必ず守るべき...性急な決断はNO」

「スポーツソウル」は記事の中で、米ドジャース専門メディア「ドジャースウェイ」が報じた記事を紹介し、「聞いてるか、見てるかドジャース！米メディア『キム、必ず守るべき...性急な決断はNO』」とのタイトルで記事を展開した。

「ドジャースウェイ」は、ドジャースが今オフ、絶対に残さなければいけない選手として、キムの名を挙げ、キムの必要性について次のように説いた。

「キムはスター選手ではないが、ドジャースが求める才能、特に守備の多様性を備えている。より重要なのは、現時点でトレードすれば、安値での売却となる点だ。彼を売りに出す判断を下す前に、十分な機会を与えて実力を示す方が理にかなっている。ロサンゼルスにとってセカンドは不安定なポジションであり、キムを戦力に留めておくことは、セカンドのポジションにおいて選択肢が生まれる可能性がある」

大リーグ1年目を終えたキムの去就を巡り、複数の米メディアがトレードの可能性を示唆。具体的なチーム名も挙がっており、チームの動向に注目が集まっている。

このような状況の中で、ドジャース専門メディアがキムの必要性を訴えたことで、韓国メディアは一気にヒートアップした。