【びっくりドンキー】深夜の「暴言」指摘に運営会社声明　店員×客で「主張に相違」も...接客反省

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」を運営するアレフ（本社：北海道札幌市）が2026年1月6日、公式サイトで「SNS上で投稿された店舗従業員の応対に関するお知らせ」を発表した。

閉店前後の接客時に従業員が「暴言」を放ったと指摘され、調査結果を報告している。

従業員と客との主張が異なり、事実確定には至らなかったという一方、「お客様が退店準備をされている中で、ご不快な印象を与える応対となったことは事実」と反省を示した。

「閉店時刻が過ぎたため、従業員とお客様との間で応対が発生」

発表によると、SNS上で、びっくりドンキー従業員が客に不適切な言動を行ったという旨の投稿があった。「日頃よりびっくりドンキーをご利用いただいている皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」などと謝罪し、調査結果を報告している。

当日の記録と店長・従業員に聞き取りしたといい、下記のように経緯を伝えた。

2026年1月4日、午前0時47分頃：当該お客様より商品のご注文をいただきました。

1時30分：ラストオーダーの確認を実施いたしました。

1時50分（閉店10分前）および2時00分（閉店時）：営業終了の旨のお声がけを数回実施いたしました。

2時03分頃：閉店時刻が過ぎたため、従業員とお客様との間で応対が発生いたしました。

2時05分頃：レジにてお客様より店長が呼ばれ、従業員の言動についてご指摘をいただいたため、店長より謝罪を申し上げました。

一方で、「SNS上で指摘のございました暴言（罵倒語）につきまして、当該従業員への聞き取りを行いましたが、お客様との間で主張に相違があり、事実の確定には至っておりません」とも説明した。