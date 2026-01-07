J-CAST ニュース

「刀剣乱舞」キャラクター「安宅切」、異例の読み方変更　「あたきぎり→あたぎぎり」、博物館の解説にも注目

   人気刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞ONLINE」が2026年1月6日、公式Xアカウントを通じて【『安宅切』名前の読み方変更のご報告】を行い、ネットの注目を集めている。

「諸説ありながら様々な関係者のご意見をいただき」

   「刀剣乱舞」は、実在する日本刀を「付喪神」として擬人化した「刀剣男士」（とうけんだんし）を収集・強化し、日本の歴史上の合戦場に出没する敵を討伐していく刀剣育成シミュレーションゲーム。ミュージカル、舞台、アニメ、映画、コミック、歌舞伎など、メディアミックス作品でも人気だ。

   「刀剣乱舞」の公式Xは「安宅切につきまして、名前の読み方を安宅切（あたきぎり）から（あたぎぎり）へ変更することをご報告いたします」と報告した。

   安宅切は、25年12月16日に開始された期間限定イベント「連隊戦」で新たに実装されたキャラクターだ。声優は手塚ヒロミチさんが務めている。

   公式YouTubeチャンネルで6日に公開された動画では、シルエット画像とともに「私の名は安宅切（あたぎぎり）。そうですね、普段使いの刀です。ご用命とあらば、何なりとお申し付けください」とのセリフが読み上げられた。コメント欄によると、5日までに削除された動画では、「あたきぎり」と読まれていたという。

   読み方の変更の理由については、「理由につきましては、諸説ありながら様々な関係者のご意見をいただき、この度は名前を変更をする判断に至りました」と説明。「皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程、お願い申し上げます」としている。

重文所蔵の福岡市博物館「『あたき切』と書いて『あたぎぎり』と読む」
