ブルージェイズ岡本和真、元巨人コーチが勧める最適ポジション...「1番レギュラーを取りやすく結果も出しやすい」

プロ野球巨人の元コーチで野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2026年1月5日にユーチューブを更新し、大リーグのトロント・ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（29）のポジションについて、「レフトが最適」との見解を示した。

予想は5～6年長期で1億ドル超→実際は4年で6000万ドル

ブルージェイズは5日、巨人からポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦した岡本を獲得したことを発表した。

米メディアによると、契約は4年総額6000万ドル（約94億円）で、契約ボーナスの500万ドル（約７億8000万円）が含まれる。オプトアウト（契約破棄）条項は盛り込まれていないという。

日本の本塁打王の大リーグ挑戦を巡り、米メディアは当初、大型契約を予想していた。契約期間は5年から6年の長期で、1億ドル以上（約157億円）の大型契約を予想するメディアもあったが、実際は4年総額6000万ドルにとどまった。

巨人のコーチ時代、岡本の打撃を指導した経験がある大久保氏は、岡本の大リーグ契約について「メジャーのレギュラーがもらう金額。日本ではとてももらえない金額。その金額が選手の価値となる」との見解を示した。

ブルージェイズは、カナダ・トロントに本拠を置くチームで、ア・リーグに属している。1992年、93年とワールドシリーズを制し、25年シーズンはワールドシリーズに進出したものの、ロサンゼルス・ドジャースに屈した。