脱走→自力で帰還が話題の馬、目撃者証言「どこか楽しそう」　明大馬術部は反省...事故なかったのは「偶然の重なったこと」

明治大学体育会馬術部が飼育する馬が2026年1月5日に一時街中へと脱走し、その後自力で大学へ戻ったことが報じられ、話題になった。馬が脱走するに至った状況や、脱走が発覚してからの馬術部員の対応はどのようなものだったのだろうか。明治大馬術部のスタッフに聞いた。

スタッフは、「幸運にも事故やけが人を出しませんでしたが、たまたま偶然の重なったことと受け止め、同じことが起こらないよう再発防止に努めてまいります」としている。

脱走に気づいてから戻ってくるまで「30分あるかないか」

8日にJ-CASTニュースの取材に応じた馬術部スタッフによると、脱走した馬は「ジェイク・ロイドM」という名前の10歳のせん馬（去勢された牡馬）だ。「映像のとおり穏やかな性格です。乗用馬として生産された馬ですので、サラブレッドのように興奮する気質ではありません」という。

スタッフが当時対応した部員から聞いた話はこうだという。

5日7時30分頃、部員が厩舎作業のため馬を馬場に放し、作業に取り掛かった。数分後に見たときはジェイク・ロイドMが馬場にいたことを確認できたが、さらにその数分後に見ると、ジェイク・ロイドMは馬場から姿を消していたという。

部員は考えられる出入り口を確認。車の出入り口の閉鎖が解かれていたのを発見したため、周囲を走り回ったが見つからず、部員は守衛に報告した。その最中に、警察から守衛に電話があったという。

一般道へ出ていたことが分かったため、探しに行こうとしたところ、ジェイク・ロイドMがパトカーを後にして帰ってきたため、確保して厩舎へ戻したという。「この間30分あるかないかです」とした。

スタッフによると、ジェイク・ロイドMが出ていったとみられる車の出入口は、通常、鉄パイプで閉鎖しているが、当時は馬場の工事のため、「簡易的な通行止めを行っているだけでした」という。

スタッフは、「簡易的な閉鎖であったため馬にしてみれば壊すとか脱走という意思はなく、前に進んだら出られたくらいの感覚であったと思います」と推測。「出入り口の状況の確認を怠り、厳重な対策をしていなかったこと」が脱走の原因だとした。

また、「あの日以来、練習を含め馬を外へ出す場合は出入り口に車を置いて閉鎖することとしています」と、対策も説明した。