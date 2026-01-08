福山雅治、ガラパゴス諸島で自撮りショット　ファン歓喜「どの生き物よりも素敵です」

歌手で俳優の福山雅治さん（56）が2026年1月7日、南米・ガラパゴス諸島で撮影した自撮りショットをインスタグラムで公開した。コメント欄では、「素敵すぎます」「下からの角度もカッコイイ」などの声が寄せられている。

「ましゃ自撮りありがとう」

福山さんは1月4日、自身が出演する自然ドキュメンタリー番組「ホットスポット最後の楽園」（NHK）の最新作が放送されることを受け、「本日からホットスポットの取材現場で撮影し続けた生き物たちの写真をお届けいたします」と報告していた。

その後、ウガンダやナミビアで撮影した生物の写真を投稿していた福山さん。7日の投稿では、ライトグリーンのフードジャケットを身に着けながら、このフードを被ってサングラスをかけた自身を斜め下から撮影した自撮りショットを公開した。

福山さんは「赤道直下のガラパゴス」と切り出し、朝と夕の気温はイメージとは違い10度を下回るほど寒いと明かした。「紫外線も強烈。だが、その強い光のおかげで写真の解像度は異様に高い」とした上で、「いつも思う。光と風の中で生きる生命たちに比べ、なんと脆弱な自分か」と締めくくった。ハッシュタグでは、「＃自撮り」などを添えている。

コメント欄では、「どの生き物よりも素敵です」「下からの角度もカッコイイ」「素敵な写真見せてくれてありがとうございます」「ナイスショット」「ましゃ自撮りありがとう」「全てが素敵すぎます」などの声が寄せられている。