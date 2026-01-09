「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、大リーグ公式辛辣批評に韓国メディア衝撃...ジャイアンツ外野陣は「今年も平均以下」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年1月8日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、イが大リーグ公式サイトで辛辣（しんらつ）に批評されたことを報じた。

スポーツ朝鮮「衝撃的な酷評！イ・ジョンフにまた直撃弾」

大リーグ公式サイト「mlb.com」は8日、シカゴ・カブスをフリーエージェント（FA）となったカイル・タッカー外野手（28）に関して、「カイル・タッカーを最も必要とする8チームのランキング」と題した記事を公開した。

同メディアは、外野手を必要としている8チームをピックアップし、独自の視点でランキング化。1位はフィラデルフィア・フィリーズで、イが所属するジャイアンツは2位、ロサンゼルス・ドジャースが3位だった。

記事ではジャイアンツの外野手について、次のように評した。

「昨年のサンフランシスコの外野陣はドジャースと似ており、今年も平均以下のユニットと予想される。セカンドも大きな補強ポイントだが、外野を見ると、平均以上の選手がひとりもいない可能性すらある。これはイ・ジョンフが成長できないという意味ではない。いまのところ『まあまあ』のレベルに留まっているということだ。いずれにせよ、この打線には明らかに打力が不足している」

そして、「タッカーは、ここで多くの問題を解決してくれるだろう」とした。

「スポーツ朝鮮」は、大リーグ公式の記事に敏感に反応した。「衝撃的な酷評！イ・ジョンフにまた直撃弾」などのタイトルで記事を展開した。