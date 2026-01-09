FA移籍・桑原将志「人的補償」、なぜDeNAは古市尊を獲得したのか...元ヘッドコーチが読み解く

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年1月8日にユーチューブを更新し、西武にフリーエージェント（FA）移籍した桑原将志外野手（32）の人的補償に関するDeNAの狙いを独自分析した。

「予想はピッチャーと思っていたが...」

昨オフ、桑原はFA権を行使してDeNAから西武に移籍。スポーツ紙によると、桑原の年俸は1億2000万円（金額は推定）で、金銭か人的補償を伴うBランクとみられた。

規約では、Aランク、Bランクの選手がFA移籍した場合、旧所属球団は移籍先の球団に対して人的補償、または金銭での補償を求められることが定められている。DeNAは人的補償を選択し、西武がプロテクトした28選手以外の中から古市を獲得した。

古市の背番号は「60」に決まった。

古市は、香川・高松南高校から独立リーグの四国IL徳島を経て21年育成ドラフト1位で西武に入団。強肩が武器の捕手で、23年5月に1軍デビューを飾り、29試合に出場した。24年は6試合、25年は10試合に出場した。

DeNAのチーム事情をよく知る高木氏は、古市を獲得した経緯について、次のように持論を展開した。

「予想はピッチャーと思っていたが、『野手が足りていないので野手を取りたい』というのが耳に入ってきた。ピッチャーは相当プロテクトされていたと思う。素材が良いピッチャーはプロテクトされていたと思う。だから野手に取りたい選手がいるのかと考えていたが、キャッチャーということは考えていなかった。なぜかというと、山本祐大がいるし、松尾（汐恩）もいる。それを支える戸柱（恭孝）がいる。そこでキャッチャーに行くというのは、古市が若いからだと思う」