iPhone 18、発売時期どうなる？価格は？　チップセットのプロセスルール変更なら値上げ確実なのか

2025年の末から2026年の明けにかけて、iPhone 18の話題がにわかに沸騰している。

内容にかなりムラのある複数の噂が駆け巡っているからだ。いわゆる「無印」と呼ばれるiPhone 18のベースモデルは2026年には発売されないという噂もあれば、それとは真逆に2026年春にiPhone 18を投入するという噂も。また、iPhone 18の価格はいくらになるのかという予想もあちこちでささやかれている。

いったい、どんなものがあるか、ここで整理してみよう。

全く異なる内容の噂が次々と

25年12月22日、Apple情報メディア9to5Macは、iPhone 18はiPhone 17eと同時に、2026年春に発売されるという内容を配信した。ベースモデルの廉価版である「eシリーズ」の最新作の登場にくわえ、Appleは早々に次世代モデルを投入するかもしれないというのだ。

さらに9to5Macは、中国SNSウェイボーで情報発信を行う有名リーカーのFixed Focus Digital氏の見解を取り上げている。「Appleは元旦過ぎ（筆者注：中国の春節）にiPhone 18の量産ラインをテストする。早ければ元旦前に量産を始める」。

驚くべきペースの速さだが、実はこの噂はApple製品リーク情報メディアのMacRumorsが新年早々配信した記事により、あっという間に「古い情報」と化してしまった。MacRumorsは「iPhone 18無印は2027年春まで発売されない見込み」という内容の情報を発信したのだ。