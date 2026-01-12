「あなたが洗脳され過ぎですね」　フリーアナウンサー小林麻耶さん、自身めぐる「洗脳」コメントに怒りの反論

フリーアナウンサーの小林麻耶さんが2026年1月11日、Xで自身をめぐるコメントに怒りの反論を行った。

「世の中の多数の人の洗脳が解けると良いですね」

小林さんは夫で整体師の國光吟さんとの復縁を機に、22年頃芸名を「國光真耶」に変更。25年11月3日、インスタグラムに「國光真耶に改名していましたが、小林麻耶に戻すことにしました」と投稿し、「再改名」を報告していた。

発端となったのは、國光さんによる「あといまだに頭大丈夫？ とか洗脳解けた系のコメントは、お前が頭大丈夫と思います。だってそんなコメントできるんだから。お前らが洗脳解けてないんだよって感じ」などとする投稿だった。

小林さんはこの投稿を引用し、自身の思いをつづった。

「洗脳解けた？ 頭大丈夫？ とコメントしてくるアカウント達。一部のメディア、悪い印象操作、お金をもらってコメントを書く工作員等にあなたが洗脳され過ぎですね。洗脳解けるといいですね！」

「可哀想に。貴方こそ解けると良いですね。世の中の多数の人が思ってますよ」との返信には、「世の中の多数の人をご存知なんですね。でしたら、世の中の多数が可哀想に。世の中の多数の人の洗脳が解けると良いですね。あなたが可哀想です」と反論した。

投稿を見た人からは、「不快な質問については、無視すればいいよ。ファンたちは麻耶ちゃんの生活の細かなことを見たいだけです」「麻耶ちゃん頑張れ！ 妹思いの優しい姉ちゃんなのは。俺は知ってるで！」など、心配の声が寄せられている。