工藤静香＆TRF・CHIHARU、キレキレダンスで話題沸騰　「最高にカッコイイ」「2人とも楽しそうで可愛い」

2026.01.12 12:00
エンタメ班

   歌手の工藤静香さん（55）が、2025年1月7日に公式インスタグラムでダンスする動画を公開し、話題となっている。

  • 工藤静香さんのインスタグラム（＠kudo_shizuka）より
「2人して大笑いでした」

   TRFのCHIHARUさん（58）とともに、体を動かす動画をアップした工藤さん。「12月はディナーショーもあり、いろいろ故障もあり、めちゃくちゃ久しぶりに　笑笑」と、新年から体を動かす機会を設けたようだ。工藤さんはこう説明している。

「これは歌の振り付けではないです　そんなのまだまだまだ先の話です。　コンサートで踊るとかそんな事ではないです」「これは両手両足を少しでも動かせるようにしてもらっています。突然動かすと本当にいろいろなところを痛めてしまうので」

   こうつづりながらも、動画ではキレのあるダンスを披露している二人。工藤さんはこう振り返った。

「『何だっけ？　違うな？笑』その運動すら、時が経ったら忘れてしまって　笑笑　笑うしかない　2人して大笑いでした　私はカウントすらできなくなっていたという。笑」「身体が固まらない様に　スケジュールを組んで継続しなくては！！　動かないなりに努力しないとね」

   動画の終わりでは、「ちーちゃん、今年もよろしくお願いします」とCHIHARUさんに呼びかけ、またも二人で笑顔。仲の良さそうな様子がうかがえた。

   コメント欄では、「し～ちゃんのダンス見られるの楽しみ　2人とも可愛いです」「進化し続ける姿、本当にかっこいいです」「身体を動かすことも大事ですね！しーちゃんを見習わないと」「お二人とも最高にカッコイイ」「2人とも楽しそうで可愛い」といった、称賛の声が寄せられた。

CHIHARU
TRF
工藤静香
