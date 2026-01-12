工藤静香＆TRF・CHIHARU、キレキレダンスで話題沸騰　「最高にカッコイイ」「2人とも楽しそうで可愛い」

歌手の工藤静香さん（55）が、2025年1月7日に公式インスタグラムでダンスする動画を公開し、話題となっている。

「2人して大笑いでした」

TRFのCHIHARUさん（58）とともに、体を動かす動画をアップした工藤さん。「12月はディナーショーもあり、いろいろ故障もあり、めちゃくちゃ久しぶりに 笑笑」と、新年から体を動かす機会を設けたようだ。工藤さんはこう説明している。

「これは歌の振り付けではないです そんなのまだまだまだ先の話です。 コンサートで踊るとかそんな事ではないです」「これは両手両足を少しでも動かせるようにしてもらっています。突然動かすと本当にいろいろなところを痛めてしまうので」

こうつづりながらも、動画ではキレのあるダンスを披露している二人。工藤さんはこう振り返った。

「『何だっけ？ 違うな？笑』その運動すら、時が経ったら忘れてしまって 笑笑 笑うしかない 2人して大笑いでした 私はカウントすらできなくなっていたという。笑」「身体が固まらない様に スケジュールを組んで継続しなくては！！ 動かないなりに努力しないとね」

動画の終わりでは、「ちーちゃん、今年もよろしくお願いします」とCHIHARUさんに呼びかけ、またも二人で笑顔。仲の良さそうな様子がうかがえた。

コメント欄では、「し～ちゃんのダンス見られるの楽しみ 2人とも可愛いです」「進化し続ける姿、本当にかっこいいです」「身体を動かすことも大事ですね！しーちゃんを見習わないと」「お二人とも最高にカッコイイ」「2人とも楽しそうで可愛い」といった、称賛の声が寄せられた。