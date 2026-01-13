「0日婚ではなく、ちゃんと恋愛をして...」　ヒカルとスピード離婚の進撃のノア、現在の結婚観を語る

2025年末にYouTuberのヒカルさんとスピード離婚した元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさんが26年1月11日に公開されたYouTube動画で、現在の結婚観・好きな男性のタイプについて語った。

好きなタイプは「表に出てない人」、「落ち込んでないんで（笑）」

ノアさんとヒカルさんは25年5月31日に「交際0日婚」での結婚を発表。その後、9月14日に配偶者以外の異性との性交渉を認め合う「オープンマリッジ」を宣言したことで波紋を広げ、12月19日には結婚から約6か月で離婚したことを報告した。

ノアさんは、キャバ嬢オーディション番組「LAST CALL」の公式YouTubeチャンネルに公開された動画に審査員として出演。動画公開日の翌日1月12日に31歳の誕生日を迎えるということで、「0日婚ではなく、ちゃんと恋愛をして結婚をする（31歳の）年にしたいと思います」と抱負を語った。

MCを務める実業家の溝口勇児さんから「どういう人がタイプなんですか？」と聞かれると、「金髪、センター、刺青って言ってたんですけど、そこからホンマ離れようかな。デジタルタトゥーもNGで」と価値観が変わったことを説明し、「表に出てない人。普通にデートしてくれる人がいいです」とニッコリ。続けて溝口さんが「じゃあ、黒髪で表に出ない人がタイプということですか？」と聞くと、「表に出てなければいいです」と強調した。

さらに「募集してます。彼氏募集中です」とも。「傷心中の時って押せばイケたりしますからね」と話した溝口さんに対し、ノアさんは「落ち込んでないんで（笑）」と否定していた。