立憲・塩村文夏議員が自身めぐる「デマ」否定　「認誹謗中傷による損害賠償をそれなりの額支払っています」

立憲民主党の塩村文夏参院議員が2026年1月12日、自身をめぐる噂を「デマ」として否定し、過去にも法的措置をとっていると明かした。

Wikipediaの記載背景に「デマ」拡散か

発端となったのは、一般ユーザーによる「赤いレクサスと手切れ金1000万か。接待中にヒステリー起こして、邪魔してきたら仕事ならんもんな。手切れ金払ってでもゴミ捨てして正解やで。Wikipediaに書かれてるって相当恥ずかしいぞお前爆笑」との投稿だった。

塩村氏をめぐっては、14年7月10日号の「週刊新潮」が、「銀座クラブで彼に悪態『塩村都議』純情可憐の仮面の下」と報じている。現在もWikipediaには、「（塩村氏と交際していた）男性は最終的に赤いレクサスと手切れ金1000万円を渡して別れたと報じられた」などとする記載が残っている。

塩村氏はこの投稿を引用し、「こちらもデマです」と否定した。

「レクサスは私自身がローンを組んで購入して都議時代に完済しています(ローンの契約書や毎月給与口座から完済までローンが引き落とされている証明も弁護士に提示済み)。私がそんな場所でそんなことをする必要もないうえ、慰謝料も頂いておりません」と主張した。